В Когалыме произошла страшная авария, в которой погибла пассажирка, сообщили в ГИБДД Югры.

ДТП случилось 18 ноября около 21:00 на улице Дружбы народов, в районе строения №60. Столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen, Renault, Kaiyi, E5 и Ford.

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ДТП привело к гибели пассажира автомобиля Renault, девушки 2001 года рождения. Она от полученных травм скончалась на месте происшествия еще до приезда скорой помощи. Три человека получили травмы. Их экстренно отвезли в больницу для оказания медпомощи. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, это уже вторая смертельная авария в городе за последние дни.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, у Когалыма в страшной аварии погиб водитель 1979 года рождения. Это случилось на 53 км автодороги Подъезд к г. Когалыму. По предварительной версии, водитель 1984 года рождения ехал на Toyota. Он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Suzuki, за рулем которой был водитель 1979 года рождения.