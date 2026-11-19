В Когалыме произошла страшная авария, в которой погибла пассажирка, сообщили в ГИБДД Югры.
ДТП случилось 18 ноября около 21:00 на улице Дружбы народов, в районе строения №60. Столкнулись четыре автомобиля: Volkswagen, Renault, Kaiyi, E5 и Ford.
Отметим, это уже вторая смертельная авария в городе за последние дни.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, у Когалыма в страшной аварии погиб водитель 1979 года рождения. Это случилось на 53 км автодороги Подъезд к г. Когалыму. По предварительной версии, водитель 1984 года рождения ехал на Toyota. Он не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с Suzuki, за рулем которой был водитель 1979 года рождения.