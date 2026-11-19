В городе Советском Югры после аварии погиб пожилой пешеход, сообщили в ГИБДД региона.

По предварительным данным, ДТП случилось 18 ноября около 07:45 на улице Трассовиков. 28-летний водитель «ВАЗа» не предоставил преимущество в движении 78-летнему пешеходу. Он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пожилой человек от полученных травм скончался в больнице.

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Госавтоинспекция Югры регулярно призывает водителей к максимальной бдительности при проезде пешеходных переходов, особенно в текущих погодных условиях. В связи с сезонным ухудшением погоды (снег, гололедица, сокращение светового дня) видимость на дорогах снижается, а тормозной путь автомобиля увеличивается.

За невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, предусмотрено административное наказание в виде штрафа. Согласно статье 12.18 КоАП РФ его размер составляет от 1500 до 2500 рублей.