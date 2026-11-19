В Сургуте полицейские во время рейдов задержали 53 иностранца для проверки документов и установления личности, сообщили в УМВД РФ по Югре.

Двоих иностранных граждан решено выдворить за пределы России за нарушения.

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Во время проверок обследовано семь объектов, где могли незаконно находиться иностранцы. Это и торговые центры, и кафе, и строительные площадки. В целом правоохранители проверили более 170 человек. «Работа по пресечению нарушений миграционного законодательства ведется на постоянной основе. Ее цель — обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и поддержание правопорядка на территории города», — пояснили в УМВД РФ по Югре.