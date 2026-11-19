В Ханты-Мансийске организацию и ее руководителя оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре Югры.
В этом обществе с ограниченной ответственностью провели проверку. Было установлено, что организация приняла на работу бывшего госслужащего. Но, при этом фирма не направила уведомление о трудоустройстве мужчины на его прежнее место службы. Тем самым было нарушено требование законодательства об уведомлении о заключении трудового договора в установленный 10-дневный срок.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Нягани директор компании уличен в участии в коррупционной схеме.