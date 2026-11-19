В Югре за прошедшие сутки зафиксировано 4 ДТП, в которых 3 человека погибли, сообщили в ГИБДД региона.

Также в этих автоавариях 7 человек получили травмы, в том числе 1 ребенок.

Новость по теме В Югре в выходные произошло семь ДТП, один человек погиб