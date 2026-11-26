На ряде автодорог Ханты-Мансийского автономного округа введён временный скоростной режим — не более 70 км/ч. Причина — неблагоприятные погодные условия: сильный снег, метель и ограниченная видимость.

Ограничения затронули участки трасс «Нягань — Талинка» (с 0 по 60 км), «Нягань — Приобье» (с 10 по 57 км) и «Советский — Нягань» (со 107 по 135 км).

В Госавтоинспекции Югры призвали водителей учитывать изменения при планировании поездок, соблюдать скоростной режим, держать безопасную дистанцию и не совершать резких манёвров. Меры приняты для обеспечения безопасности на дорогах — в ведомстве просят автомобилистов отнестись к ним с пониманием.