В Югре воплотят в жизнь десять новых проектов благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Координационный комитет утвердил победителей первого конкурса 2027 года.

От автономного округа прошли проверку и были допущены к независимой экспертизе 136 заявок. По итогам конкурса грантовую поддержку получили 10 проектов на общую сумму более 16,3 млн рублей.

Среди победителей — постановка этно-мюзикла «Конек-Горбунок» в Нягани, XIV Всероссийский фестиваль циркового искусства «Палитра юных» в Урае, мюзикл «Дыхание тайги» в Югорске и AR-экскурсии «Самарово: по следам Хрисанфа Лопарева» в Ханты-Мансийске.

Кроме того, творческие инициативы будут реализованы в Сургуте, Нягани, Сургутском районе, Нефтеюганском районе, Нефтеюганске и Белоярском.

Отметим, ПФКИ принимает заявки на второй конкурс до 7 декабря, уточнили в Департаменте культуры Югры.