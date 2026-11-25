Российская национальная театральная премия «Золотая Маска» представила итоговый список номинантов и лонг-лист наиболее заметных спектаклей 33 сезона. Сразу две постановки главного режиссёра Няганского театра юного зрителя Сойжин Жамбаловой вошли в число номинантов.

В конкурсном цикле продолжат борьбу за престижную награду спектакли «Мальчик и Лули» и «Бабуся». Эксперты «Золотой Маски» уже провели очные просмотры этих работ — они прошли в Нягани, Москве и Санкт‑Петербурге, сообщает Департамент культуры Югры.

«Мальчик и Лули», созданный на основе сказок народов ханты и манси по пьесе Ольги Ранжиловой, представлен во внеконкурсной номинации «Лучший спектакль для детей». В ноябре 2026 постановка взяла приз художественного руководителя IX Большого Детского фестиваля Сергея Безрукова, а художник спектакля Натали-Кейт Пангилинан и актриса театра Альбина Риферт стали лауреатами Российской Национальной театральной премии «Арлекин».

Спектакль «Бабуся» по одноимённому киносценарию Лидии Бобровой представлен в конкурсной номинации «Драматический театр. Малая форма». Эта пронзительная история о бабе Тосе звучит как искренний гимн милосердию, любви и благодарности старшим — тем, кто нас вырастил.

Напомним, в 2024 году Няганский ТЮЗ впервые в истории Югры стал обладателем «Золотой Маски». Спектакль «Калечина-Малечина», также поставленный Сойжин Жамбаловой, получил специальную премию жюри XXX «Золотой Маски» — «За ансамбль спектакля».

Отметим, в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2025–2026 вошли ещё две постановки, созданные в Югре. В номинации «Драматический театр. Большая форма» дипломом отмечен спектакль Сургутского музыкально-драматического театра по легендарной киноповести Василия Шукшина — «Калина красная», а в номинации «Драматический театр. Малая форма» — спектакль «Ма-ма» Театра обско-угорских народов «Солнце».