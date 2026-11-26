В Ханты-Мансийске с 10 по 13 декабря состоится выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской».
Она будет работать на площадке КВЦ «Югра-Экспо» и приурочена по традиции ко Дню округа.
Как рассказали организаторы мероприятия, посетителям представят различную продукцию более 150 производителей региона. Будут работать 125 павильонов. Гостям предложат мясо, молоко, колбасные изделия, рыбу. В ассортименте будут дикоросы: таежные ягоды, грибы, чай. Сладкоежки смогут отведать кондитерские изделия, в том числе со знаками «Органик» и «Халяль». Местные умельцы продемонстрируют сувениры и текстиль с маркировкой «Сделано в Югре!»
Для гостей выставки будет работать фудкорт с семью кафе и ресторанами. Здесь можно будет отведать северные блюда из оленины и рыбы.