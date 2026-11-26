В Ханты-Мансийске с 10 по 13 декабря состоится выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей «Товары земли Югорской».

Она будет работать на площадке КВЦ «Югра-Экспо» и приурочена по традиции ко Дню округа.

Как рассказали организаторы мероприятия, посетителям представят различную продукцию более 150 производителей региона. Будут работать 125 павильонов. Гостям предложат мясо, молоко, колбасные изделия, рыбу. В ассортименте будут дикоросы: таежные ягоды, грибы, чай. Сладкоежки смогут отведать кондитерские изделия, в том числе со знаками «Органик» и «Халяль». Местные умельцы продемонстрируют сувениры и текстиль с маркировкой «Сделано в Югре!»

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Отметим, выставка «Товары земли Югорской» проходит ежегодно. Среди её участников — товаропроизводители региона и представители креативных индустрий. В этом году в рамках ярмарки пройдет и деловая программа, включающая сессии, семинары, круглые столы. На конкурсе «Лучшие вкусы Югры» экспертная комиссия и жители округа народным голосованием выберут победителей. Также на площадке выступят творческие коллективы из городов и районов Югры.

Для гостей выставки будет работать фудкорт с семью кафе и ресторанами. Здесь можно будет отведать северные блюда из оленины и рыбы.