В Нижневартовске направили в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора Ростехнадзора, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СК РФ по Югре.
Экс-инспектор Ростехнадзора за незаконное вознаграждение покрывал нарушения, имеющиеся на объекте строительства. Также он участвовал в подготовке положительного заключения о соответствии объекта установленным требованиям.
Следствием была собрана достаточная доказательственная база, чтобы уголовное дело направить в суд для рассмотрения.