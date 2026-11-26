В Нижневартовске направили в суд уголовное дело в отношении бывшего инспектора Ростехнадзора, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в СУ СК РФ по Югре.

Новость по теме В Югре директору фирмы дали семь лет вместо условного срока за взятку

«Как стало известно во время следствия, с 2019-го по 2022-й годы обвиняемый получил от директора коммерческой организации взятку на общую сумму свыше 11 млн рублей в виде предоставления автомобиля в безвозмездное пользование с последующей передачей транспортного средства в собственность», — рассказали в ведомстве.

Экс-инспектор Ростехнадзора за незаконное вознаграждение покрывал нарушения, имеющиеся на объекте строительства. Также он участвовал в подготовке положительного заключения о соответствии объекта установленным требованиям.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, чтобы уголовное дело направить в суд для рассмотрения.