В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела государственного строительного надзора Северо‑Уральского управления Ростехнадзора. Мужчину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным следствия, с 2019 по 2022 год обвиняемый получил от директора коммерческой организации незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Взятка имела неденежную форму: сначала инспектору предоставили автомобиль в безвозмездное пользование, а затем передали транспортное средство в собственность.

За это должностное лицо закрывало глаза на существенные нарушения на объекте строительства — не принимало предусмотренных законом мер по их выявлению и устранению. Кроме того, инспектор обеспечил подготовку положительного заключения о соответствии объекта установленным требованиям.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.