На базе Уральского государственного педагогического университета состоялся VI Международный научно-образовательный форум «Современный учитель – взгляд в будущее». Здесь представили опыт развития кадетского образования в Югре.

Форум стал площадкой для обсуждения перспектив развития кадетского образования и совершенствования взаимодействия следственных органов с образовательными учреждениями. Прошли стратегические сессии, посвящённые патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Помощник руководителя следственного управления СК России по Югре Анна Пляченко выступила с докладом о развитии системы кадетских классов в регионе. Сегодня в Югре действуют 11 подшефных следственному управлению кадетских классов, в которых обучаются 205 воспитанников. В ходе выступления сотрудник ведомства рассказала о реализации профильных образовательных программ, практической подготовке кадет, профилактической работе с несовершеннолетними, реализации проекта «Выход 31» и перспективах развития кадетского образования.

Одним из ключевых моментов выступления стала презентация памятного видео, которое было создано учениками кадетской школы-интерната имени Безноскова в рамках проекта «Уроки мужества». Видео посвящено выпускнику школы 2021 года Семёну Мудре, который с золотой медалью окончил Московское командное училище, служил командиром разведывательной группы и 30 апреля 2026 года погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Инициатива создания фильма принадлежала самим кадетам. Собравшиеся почтили память молодого офицера минутой молчания.