В Радужном в ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», сообщили в ГИБДД Югры.
Авария произошла 25 ноября около 07:52 на улице Магистральной. Водитель 1984 года рождения ехал на «Газели». По предварительным данным, при повороте налево он не предоставил преимущество в движении «ВАЗу» под управлением водителя 1979 года рождения. Машины столкнулись.
В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы.
сообщал ранее, в Сургутском районе пострадал водитель после столкновения двух легковушек. ДТП случилось 21 ноября около 07:15 в поселке Барсово на улице Сосновый Бор.