В Радужном в ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ», сообщили в ГИБДД Югры.

Авария произошла 25 ноября около 07:52 на улице Магистральной. Водитель 1984 года рождения ехал на «Газели». По предварительным данным, при повороте налево он не предоставил преимущество в движении «ВАЗу» под управлением водителя 1979 года рождения. Машины столкнулись.

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил травмы.

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