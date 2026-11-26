Кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Сургутского государственного педагогического университета Максим Мостовенко стал лауреатом специальной номинации «Лучший молодой преподаватель‑исследователь» по направлению «Исторические науки» Девятого профессорского форума.

Форум проходит 24–26 ноября в Москве и посвящён роли преподавателя высшей школы в обеспечении научно‑технологического лидерства России. Организатором выступает Российское профессорское собрание, отмечающее в этом году десятилетие. Общенациональные премии собрания вручаются для поощрения выдающихся научных и педагогических работников.

«Для системы образования Югры особенно ценны преподаватели, которые сами занимаются исследовательской работой и при этом продолжают работать со студентами. В таком случае наука не остается отдельным направлением: результаты исследований становятся частью образовательного процесса, а студенты получают возможность видеть, как рождается новое знание и как историческая наука работает с источниками и фактами. Признание Максима Мостовенко на национальном уровне говорит о высоком профессиональном уровне молодого преподавателя и его научной работы», — отметил директор Депобразования и науки Югры Алексей Дренин.