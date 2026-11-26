Три специалиста из Ханты‑Мансийского автономного округа стали финалистами конкурса «Лучший школьный педагог‑библиотекарь России». В декабре они отправятся в Москву, где на площадке II Международного форума школьных библиотекарей представят свои авторские практики и пройдут практические испытания. По итогам состязаний жюри определит 15 победителей.

Всего на конкурс поступило 2 160 заявок из 89 регионов страны — попасть в финал удалось лишь самым ярким и результативным проектам. Среди финалистов — югорские педагоги, которые сумели превратить школьную библиотеку в центр творческой и познавательной активности.

Гульдар Авзалова, педагог‑библиотекарь школы № 42 Нижневартовска, создала проект «БиблиоТеатр: Живая книга». Её идея — превратить чтение в театральное действие: школьники читают произведения, пишут сценарии, мастерят декорации и ставят кукольные спектакли. Проект объединил 100 участников, а книговыдача в библиотеке выросла на 18%.

Марина Бунеева из школы № 4 Нефтеюганска разработала проект «Открытый микрофон „Стихи Победы“». На встречах ребята не просто читают стихи, но и рассказывают истории о своих родственниках, исполняют песни и делятся собственными творческими работами — так литература становится личным и эмоционально значимым опытом.

Олеся Коневских из сургутской «Прогимназии» запустила проект «Нескучная наука», который объединяет детей и родителей. Участники знакомятся с книгами о российских учёных, отвечают на вопросы, выполняют задания и проводят простые опыты — так формируется интерес к науке и привычка к совместному чтению.