В Макеевку на помощь коллегам в больнице прибыли два врача из Югры.
Как сообщает ugra-tv.ru, на Донбасс приехали офтальмолог и анестезиолог-реаниматолог. Они будут работать в местной городской больнице. Офтальмолог Абдулнасир Якиев представляет ОКБ Сургута, он два года назад уже работал в Макеевке. «В прошлый раз был направлен в Центральную поликлинику Макеевки. Специалистов узкого профиля, таких как врач-офтальмолог, не было ни в одной поликлинике этого города», — рассказал врач. За время работы в Макеевке он помог более тысяче пациентов.
Добавим, на Донбассе уже четыре года работают врачи окружных больниц. Они сменяют друг друга и лечат местных пациентов. Выезжают в командировку югорские хирурги, реаниматологи и другие специалисты.