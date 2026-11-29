В Макеевку на помощь коллегам в больнице прибыли два врача из Югры.

Как сообщает ugra-tv.ru, на Донбасс приехали офтальмолог и анестезиолог-реаниматолог. Они будут работать в местной городской больнице. Офтальмолог Абдулнасир Якиев представляет ОКБ Сургута, он два года назад уже работал в Макеевке. «В прошлый раз был направлен в Центральную поликлинику Макеевки. Специалистов узкого профиля, таких как врач-офтальмолог, не было ни в одной поликлинике этого города», — рассказал врач. За время работы в Макеевке он помог более тысяче пациентов.

Новость по теме Югорские травматологи, кардиологи, психиатры работают в больницах Макеевки

В феврале 2023 года врач побывал с волонтерской миссией в зоне СВО в Мариуполе. Там он помогал медперсоналу, пациентам в больнице интенсивного лечения. Анестезиолог-реаниматолог Павел Тотьмянин из Покачей в командировку в Макеевку приехал второй раз. До этого был в октябре этого года. Тогда признавался, что поток пациентов огромный. В кардиологию, где он работал, с инфарктами, инсультами привозили людей не только из Макеевки, но и из близлежащих городов.

Добавим, на Донбассе уже четыре года работают врачи окружных больниц. Они сменяют друг друга и лечат местных пациентов. Выезжают в командировку югорские хирурги, реаниматологи и другие специалисты.