Условия по семейной ипотеке изменились с 1 октября 2026 года, сообщила ugra.aif.ru специалист по недвижимости Мария Хамова.

По новым условиям, теперь для одобрения льготной ипотеки учитываются все дети в семье, даже старшие, которым 20, 30 лет. Но в семье должен быть ребенок до семи лет.

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Также на ипотеку заявляются оба супруга, один будет основным заемщиком, второй созаемщиком. Исключение составляет, если родитель один воспитывает ребенка. «Есть еще нюанс — если у семьи есть первоначальный взнос 50 % и более, то тогда независимо от числа детей, один или два, у них сохраняется ставка 6 %. Либо если семья, где один или два ребенка, вносит в течение одного года 50 % первоначального взноса после выдачи ипотеки, то они могут сделать рефинансирование на 6 % с 10 и 8 %», — пояснила риелтор.