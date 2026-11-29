«Дорогие мамы, с вашим днем! Спасибо вам за любовь, терпение и мудрость. Пусть ваши дети каждый день дарят поводы для радости и улыбок!», — обратился к югорчанкам в своих соцсетях глава региона. Жительницы Югры к празднику, который приурочен к Году единства народов России, спели колыбельные своим детям на родных языках. В каждой культуре такая песня звучит по-своему, но всегда хранит нежность, знакомую нам с детства. В Югре живут представители различных национальностей, но у каждого народа есть традиция убаюкивать детей мелодиями. Так мама выражает любовь к ребенку.
Видео-ролик с песнями матерей опубликован в канале Руслана Кухарука в «Максе».