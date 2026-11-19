Суд признал сделку по приобретению муниципального жилья главой Ханты-Мансийского района недействительной, сообщили в прокуратуре Югры.

Это решение суд вынес по иску прокуратуры. Ранее ведомство выявило нарушения антикоррупционного законодательства по этому делу.

В декабре 2024 года с участием главы муниципалитета были внесены изменения в муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий порядок распоряжения муниципальным имуществом.

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Благодаря этому мэр района получил муниципальную квартиру по договору найма, а позже оформил её в собственность на льготных условиях. При этом чиновник не принял предусмотренные законодательством меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также установлено, что на момент предоставления квартиры глава района не считался нуждающимся в жилом помещении.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре экс-главу Красноленинский осудят за растрату бюджетных средств. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Экс-чиновница обвиняется по трем статьям УК РФ.