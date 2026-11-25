Госавтоинспекция предупредила югорчан об ухудшении погодных условий 26 ноября.

По данным синоптиков, в этот день в округе местами ожидаются сильный снег, метель.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Югры призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Водителям рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал, воздержаться от опасных манёвров и резких торможений.

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Пешеходам напоминают о необходимости использовать в непогоду световозвращающие элементы на одежде, сумках и детских колясках. Без них в снегопад водители могут заметить пешеходов только на расстоянии 25–30 метров. Также важно переходить проезжую часть только по пешеходным переходам. «Перед началом движения надо убедиться, что водители вас видят и пропускают. Снимите капюшоны и уберите наушники — они ограничивают обзор и мешают услышать приближающийся транспорт.есь, что водители вас видят и пропускают», — рекомендовали в Госавтоинспекции Югры.