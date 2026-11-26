На водоёмах Югры образовался пока ещё тонкий ледяной покров. Ответственные службы усилили профилактическую работу. Представители МЧС, администрации и полиции организовали мероприятие, направленное на информирование населения о потенциальных угрозах и уменьшение вероятности происшествий.

Несмотря на то что ледяной покров на водоёмах пока ещё непрочен и представляет серьёзную опасность для жизни, рыбаки уже начали зимний сезон. Чтобы избежать несчастных случаев, на набережных размещают информационные щиты с предупреждениями о рисках. Спасательные службы и местные власти усилили меры предосторожности, регулярно патрулируя водоёмы и места, где люди выходят на лёд.

«Опасность заключается в том, что даже находясь на берегу, можно недооценить обстановку. Визуально может казаться, что лёд уже встал, но на практике в местах, где сильное течение, где какие-либо заросли либо родники, лёд может не сформироваться полностью, что приведёт к несчастным случаям», – пояснил старший инспектор по боевой и физической подготовке 3 ПСО Олег Вербицкий.

В этом году в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировано 65 инцидентов на водоёмах, в результате которых погибли 49 человек. Спасатели смогли извлечь из воды 35 человек. Для сравнения, в предыдущем году таких случаев было меньше.