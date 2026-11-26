Когалымский городской суд избрал меру пресечения в отношении иностранного гражданина, которого подозревают в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Уголовное дело возбудили по факту угона автомобиля в Когалыме. В ходе рассмотрения материалов суд установил, что подозреваемый не имеет места жительства или пребывания на территории России и находится в стране незаконно.

С учётом этих обстоятельств суд постановил заключить мужчину под стражу — мера пресечения будет действовать до 14 января 2027 года. На данный момент постановление суда в законную силу не вступило.