Нижневартовский районный суд рассмотрел дело о взыскании задолженности по договору займа между гражданами и снизил в 10 раз размер процентов, сообщили в пресс-службе судов Югры.

В июне 2022 года истец передал ответчику 15 000 рублей под 30 % ежемесячно, что составляло 4 500 рублей. Заёмщик выплатил проценты за три месяца — 13 500 рублей. Позже истец обратился в суд и потребовал взыскать основной долг, 139 500 рублей процентов за 31 месяц просрочки и судебные расходы.

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Судом было установлено, что обязательства по договору выполнены частично. А процентная ставка была слишком обременительной для заёмщика. Суд признал, что такие проценты ростовщические, и снизил их до уровня средневзвешенной ставки Банка России по кредитам, которые предоставляют физическим лицам.

В результате вместо заявленных 154 500 рублей основного долга и процентов суд взыскал 6 820 рублей 43 копейки, в том числе 3 807 рублей 97 копеек основного долга и 3 012 рублей 46 копеек процентов.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Радужном участнику СВО незаконно начисляли пени за оплату ЖКУ позже срока. Прокуратура города провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Сотрудники ведомства установили, что муниципальное унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» незаконно начисляло пени военному. Таким образом были ущемлены интересы гражданина, нуждающегося в особой защите государства.