Сургутский суд вынес обвинительный приговор семерым жителям округа — их признали виновными в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ).

Как установили следствие и суд, преступная группа с декабря 2021 года вела нелегальный игорный бизнес в Сургуте. Для этого участники арендовали несколько нежилых помещений и оборудовали в них подпольные казино — игры проводились с использованием компьютерной техники. Противоправную деятельность удалось пресечь только в апреле 2023 года силами правоохранительных органов.

Приговором суда троим участникам преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 до 4 лет. Еще четверо осуждены к 3 годам лишения свободы условно с испытательными сроками от 4 лет 6 месяцев до 5 лет.

Кроме того, каждому из осужденных назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере от 50 до 250 тыс. рублей.

По решению суда конфискованы компьютерная техника, использовавшаяся при совершении преступления, а также денежные средства в размере более 20 млн рублей, уточнили в СУ СКР по Югре.