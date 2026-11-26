В Нефтеюганском районе лишили на 3 года свободы работника нефтяной компании за хищение 5,9 млн рублей, сообщили в прокуратуре Югры.

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Новость по теме В Пыть-Яхе суд обязал бывшего замглавы вернуть незаконно полученную премию

Кроме того, суд удовлетворил иск организации о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба. Как было установлено судом, с июля 2021 года по июнь 2022 года подсудимый, используя свое служебное положение, организовал хищение денег нефтяной компании, выделяемых на оплату транспортных услуг.

Для этого в путевые листы и талоны заказчика вносили заведомо ложные сведения об объеме якобы оказанных услуг с использованием автомобиля, который фактически не существовал. Через фиктивные документы составляли акты выполненных работ, затем оплачивали фактически неоказанные услуги.

В результате этих действий организации причинен ущерб на сумму свыше 5,9 млн рублей.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Нягани сотрудник предприятия заключил договоры на 8 млн с матерью. Прокуратура уличила его в участии в коррупционной схеме с близким родственником. Прокуратура направила в суд иск об обращении этих денег в доход государства. Суд требования удовлетворил, апелляция оставила решение в силе.