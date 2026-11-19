Бориса Хохрякова вновь избрали секретарем регионального отделения «Единой России» в Югре.

Избрание руководителя состоялось на конференции Ханты-Мансийского регионального отделения партии. В ней принял участие губернатор Югры Руслан Кухарук.

Кроме того, создан новый состав регионального политсовета. Поставлены задачи отделения на 2027 год. В основу войдет Народная программа 2.0. Она включает 723 проекта, основанных на 47 тысячах предложений югорчан.

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«На конференции подвели итоги пятилетней работы партии. Для Югры и для России эти годы стали временем настоящей проверки. В условиях специальной военной операции, пандемии, санкционного давления и новых экономических вызовов мы сохраняли темпы развития территорий, выполняли социальные обязательства перед жителями и оставались рядом с теми, кто нуждается в поддержке», — рассказал в свое канале в «Максе» Руслан Кухарук.

Партия в этом году отмечает 25 лет со дня создания. Руслан Кухарук заверил, что опыт, заложенный за четверть века, станет надежным ориентиром в общем деле на благо земляков. «Мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие и последовательно реализовать значимые для региона проекты», — подчеркнул глава региона.