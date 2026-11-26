В Ханты‑Мансийске под руководством губернатора Руслана Кухарука состоялось заседание Межведомственной комиссии по реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». О ходе работ и планах на будущее рассказали в «Стройкомплексе Югры».

В текущем году в округе благоустраивают 73 общественных пространства: 35 из них приводят в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», 33 — по муниципальным программам, ещё 5 территорий стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

На сегодня 69 объектов уже полностью готовы — на них прошли общественные приёмки. Преображённые скверы, парки и площади стали новыми точками притяжения, здесь проводят семейные прогулки и культурные мероприятия, а общий облик поселений заметно улучшился.

Финальная стадия работ сейчас идёт на четырёх территориях — в Пыть‑Яхе, Сургуте, Ханты‑Мансийске и посёлке Шеркалы. Их планируют сдать до конца года.

Отдельно отмечены объекты — победители Всероссийского конкурса. Полностью завершено благоустройство набережной речного вокзала в Белоярском, этнодеревни в Когалыме, бульвара в Покачах, а также площадей в Лангепасе и Нефтеюганске.

Комиссия также утвердила план на 2027 год. В него вошли 70 проектов благоустройства, в том числе победители XI Всероссийского конкурса. Среди ключевых объектов — Долина Ручьёв в природном парке «Самаровский чугас» в Ханты‑Мансийске, набережная реки Конда имени А. И. Петрова в Урае, центральная площадь «Сумат Вош» в Берёзово и общественная территория «Наследие Ф. К. Салманова» в Горноправдинске.

«От всей души благодарю за работу проектировщиков, строителей и, конечно же, жителей Югры. Именно ваше неравнодушие помогает делать наш регион местом, где хочется строить планы и жить», — отметил глава региона в своих соцсетях.