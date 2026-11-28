В Сургуте полицейские раскрыли поджог офиса агентства ритуальных услуг — подозреваемым оказался конкурент, работающий в этой же сфере.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 50‑летнего местного предпринимателя. По данным следствия, мужчина разбил окно офиса конкурентов ломом, устроил пожар и скрылся на личном автомобиле.

В ходе осмотра автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили канистру с дизельным топливом. При обыске на его рабочем месте нашли факел с намотанной ветошью и шапку — от этих предметов явственно ощущался запах бензина. Все найденные предметы изъяты как вещественные доказательства и переданы на экспертизу.

Материальный ущерб от поджога составил около 6 миллионов рублей — именно в такую сумму эксперты оценили потери потерпевшей стороны.

У фигуранта дела есть криминальное прошлое, ранее он был судим в Кургане за незаконный оборот наркотиков.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ — она предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества с помощью поджога. Мужчина задержан согласно статье 91 УПК РФ, в ближайшее время суд определит ему меру пресечения, пишет пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.