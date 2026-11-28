Аппарат уполномоченного по правам человека в Югре помог решить проблему с назначением компенсационных выплат несовершеннолетнему ребёнку военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции.

В адрес омбудсмена Натальи Стребковой обратилась жительница Сургута — бывшая супруга погибшего военнослужащего. Женщина пыталась оформить выплаты через военный комиссариат, документы были направлены в Минобороны России, но выплаты не были произведены. В финансовом отделе войсковой части пояснили, что военнослужащий не значится в списках личного состава — при этом извещение о его гибели поступило именно из этой части.

Чтобы защитить права ребёнка, омбудсмен направила мотивированные предложения в органы военной прокуратуры с просьбой провести проверку.

По итогам принятых мер компенсационные выплаты ребёнку погибшего военнослужащего были назначены.