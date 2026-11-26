Региональная премия «КИ‑ТЫ» включена в лонг‑лист Российской национальной премии в сфере креативных индустрий — 2026. Эта награда считается главной в стране для представителей креативного сектора. В текущем сезоне на премию поступило 2197 заявок из 81 региона России, при этом Югра вошла в топ‑10 субъектов по количеству поданных проектов.

Югорская премия отмечена в специальной номинации «Креативная Арктика», куда из всех заявок отобрали лишь 13 проектов. Сейчас оргкомитет формирует список финалистов — их имена будут объявлены в ближайшее время.

Премия «КИ‑ТЫ» реализуется Фондом «Мой Бизнес» и ориентирована на креативных предпринимателей и самозанятых Югры. За два сезона в проекте приняли участие свыше 350 проектов. Ключевые цели инициативы — выявлять талантливых авторов, продвигать местные бренды, сохранять культурное наследие и укреплять связи внутри креативного сообщества региона.

Для участников премия становится важным этапом развития. Она даёт признание профессиональных достижений, обеспечивает медийную поддержку, помогает выстраивать новые партнёрства и открывает дополнительные возможности. Нередко проекты, стартовавшие на региональном уровне, получают импульс к масштабированию и выходят на федеральную аудиторию.

Включение «КИ‑ТЫ» в федеральный лонг‑лист — значимое признание эффективности системы поддержки креативных индустрий в Югре. Это подтверждает, что работа Фонда «Мой Бизнес» по развитию творческого предпринимательства востребована и заметна на общероссийском уровне.