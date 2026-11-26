В Югре с 1 января 2027 года проиндексируют размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах, сообщили в ДепЖКХ и энергетики Югры.
«Произойдет индексация тарифа по капремонту в размере 13, 8 %. Это связано с балансированностью расходных обязательств Югорского Фонда капремонта и собираемостью. В округе тариф составляет 18 рублей 75 копеек. Югра — один из немногих регионов РФ, которые с 2014 по 2020 годы вообще не индексировали тариф. Но необходимость уже настала», — сказал замдиректора ДепЖКК и энергетики Югры Виталий Фенский
Тариф на капремонт складывается, в первую очередь, на разработку проектной документации, сметы, работы по капитальному ремонту, а также на строительные услуги.