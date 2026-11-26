В Югре с 1 января 2027 года проиндексируют размер взноса за капитальный ремонт в многоквартирных домах, сообщили в ДепЖКХ и энергетики Югры.

«Произойдет индексация тарифа по капремонту в размере 13, 8 %. Это связано с балансированностью расходных обязательств Югорского Фонда капремонта и собираемостью. В округе тариф составляет 18 рублей 75 копеек. Югра — один из немногих регионов РФ, которые с 2014 по 2020 годы вообще не индексировали тариф. Но необходимость уже настала», — сказал замдиректора ДепЖКК и энергетики Югры Виталий Фенский

Новость по теме В Нефтеюганске продолжается капремонт Центра национальных культур

Он отметил, что взносы направляют на долгосрочное накопление. Когда возникнет необходимость, и у Югорского фонда капитального ремонта будет достаточно средств, их потратят на замену кровли или лифта. Некоторым категориям граждан положена компенсация при уплате взносов за капремонт. Льготой могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны труда и т.д.

Тариф на капремонт складывается, в первую очередь, на разработку проектной документации, сметы, работы по капитальному ремонту, а также на строительные услуги.