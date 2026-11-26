В Югре в этом году провели работы по капремонту в более чем 400 многоквартирных домах. Об этом сообщили в ДепЖКХ и энергетики Югры.

В жилых зданиях строители заменили 226 лифтов, 600 инженерных сетей и 80 крыш.

В 2027 году капитальный ремонт ожидает еще 318 домов. На эти цели из бюджета региона выделят более 7,5 млрд рублей.

Ранее правительство Югры включило еще 30 домов в региональную программу капремонта. Они были внесены с учетом информации, поступившей от муниципалитетов. Это девять домов в Мегионе, семь в Нефтеюганском районе, шесть в Когалыме, три в Нефтеюганске, по два в Нягани и Сургуте и один в Октябрьском районе.

В результате окружная программа теперь включает 6 325 многоквартирных домов.