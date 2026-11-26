В Ханты-Мансийском автономном округе государственную аккредитацию получили сразу три региональные спортивные федерации — теперь они вправе проводить официальные соревнования, формировать сборные команды и претендовать на государственную поддержку.

Среди аккредитованных — Федерация сноуборда Югры. Сноуборд в регионе считается одним из базовых видов спорта: им профессионально занимаются порядка 1800 человек. В состав региональной сборной входят 60 спортсменов, ещё 8 югорчан выступают за сборную России. В 2025 году на всероссийских соревнованиях югорские сноубордисты завоевали 24 медали, в том числе 6 золотых.

Государственная аккредитация присвоена и Федерации практической стрельбы Югры. Этот вид спорта развивается в округе с 2022 года. Практическая стрельба сочетает в себе не только меткость, но и скорость, навыки оперативного принятия решений, а также строгое соблюдение правил безопасности. В планах федерации — привлекать новых участников и последовательно развивать культуру безопасного обращения с оружием.

Новым направлением для региона стала Федерация спортивных нард Югры. Дисциплина начала развиваться в Сургуте, и получение государственной аккредитации для федерации — первый официальный этап её становления. Уже в начале 2027 года запланированы первые окружные чемпионат и первенство по спортивным нардам. Победители этих стартов смогут представлять Югру на чемпионате России.