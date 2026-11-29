В Ханты-Мансийске после розыгрыша Кубка губернатора Югры возобновились шахматные баталии — в игровых залах Югорской шахматной академии определятся победители в одной из сложнейших шахматных дисциплин — рапиде. В этом формате шахмат каждому игроку на всю партию отводится ограниченное число минут: в нынешнем югорском варианте 15+10 — 15 минут до конца партии + 10 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Согласно положению о проведении турнира, финал состоит из двух отдельных соревнований: среди мужчин и среди женщин. Соревнования проводятся по круговой системе в 1 круг при 14 участниках как у мужчин, так и у женщин.

В турнире три игровых дня: 29 и 30 ноября, 1 декабря. Каждый из игровых дней включает несколько туров, с 10 минутным перерывом между ними.

В Югру приехали мужчины-шахматисты из Московской, Свердловской, Воронежской, Новосибирской, Астраханской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Крым, также представлены хозяева турнира из ХМАО.

Новость по теме Алексей Гоганов стал обладателем Кубка губернатора Югры по шахматам-2026

В женском финале играют спортсменки из Томской, Нижегородской, Кемеровской, Курганской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республик Башкортостан и Татарстан, Краснодарского края, ЯНАО и Югры.

В составе участников немало гроссмейстеров и в прошлом победителей соревнований самого высокого уровня.

«После первого дня лидирует Екатерина Бойцова, она одна из явных фавориток, у нее 4 очка из 5, — рассказал ugra.aif.ru тренер по шахматам Николай Власов. — Проиграла она только Валентине Буниной, которая тоже явная фаворитка этого турнира, и она отстает теперь на пол очка. Проиграла в 5 туре Надежде Володиной. Это показывает, насколько сильный турнир, потому что фактически любая шахматистка может проиграть любой, даже фаворитка может проиграть аутсайдерше. После сегодняшнего дня, после 5 туров нет ни одной участницы без поражений, даже среди тех, которые явные фаворитки».

Также Николай Власов высказал свое мнение и про мужчин. «У них после 5 тура лидирует Дмитрий Ростовцев. Это очень хороший шахматист, он один из лидеров. Мужчины играют понадёжнее. Ростовцев – без поражений, на 2 месте Кирилл Шубин, тоже сильный гроссмейстер, на 3 месте единолично Артём Тимофеев. Слабых тут нет, но в принципе лидеры были более-менее ожидаемы. Очень много ничьих, потому что никому не хочется проигрывать. Удивительно последнее место Никиты Афанасьева, потому что он мог вполне претендовать и на победу в этом турнире. Но у него случился крайне неудачный старт: 1 победа, 3 проигрыша, 1 ничья и итоговое последнее место. Это, пожалуй, главная сенсация дня, — подводит черту Николай Власов.

Сейчас рано делать ставки на лидеров — рапид более непредсказуем, чем классические шахматы: здесь определяющее значение имеют тактические навыки, внутренний тайм-менеджмент, психологическая и физическая устойчивость — трёхдневные игры без перерыва дают колоссальную нагрузку на шахматистов.

«Сегодня все партии для меня были какие-то сложные, ведь всё решается за секунды. Конечно, для меня нет ничего хорошего, что одну партию проиграла, — рассказала участница турнира Ольга Гиря. — Я приехала немного не в форме, попадала в цейтнот. Из соперниц, половину из которых я хорошо знаю, они всегда прекрасно играют рапид, про других участниц скажу, что они молоды, хорошо играют, но рейтинги у них занижены. Впереди ещё два игровых дня, настрой у всех боевой, в том числе и у меня».

Призовой фонд турнира составляет 700 тысяч рублей у мужчин и 500 тысяч у женщин с распределением согласно ранжиру: за первое место у мужчин — 140 тысяч, за четырнадцатое — 20 тысяч рублей; у женщин, соответственно, 100 тысяч и 10 тысяч рублей.