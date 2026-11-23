В автоаварии в Сургутском районе получил травмы водитель иномарки, сообщили в ГИБДД Югры.

ДТП случилось 21 ноября около 07:15 в поселке Барсово на улице Сосновый Бор. По предварительным сведениям, мужчина 1994 года рождения ехал на «Ладе». Он на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении двигающемуся Hyundai, которым управлял водитель 1987 года рождения. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП водитель иномарки пострадал.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что за нарушение правил проезда перекрестков действует административная ответственность в рамках КоАП РФ, статьи 12.13. В случае нарушений водители заплатят штраф.