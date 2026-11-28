В Ханты-Мансийске открылся первый этап Кубка Содружества по биатлону. Турнир проходит 28 и 29 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

В состязаниях принимают участие более 200 биатлонистов из России и Беларуси. Как сообщили в оргкомитете турнира, программа этапа составлена с учётом требований международных стандартов и ориентирована на поддержание высокого соревновательного уровня спортсменов в межсезонный период.

Старт соревнованиям дал мужской спринт на 10 км. В первый день также пройдет женский спринт на дистанции 7,5 км.

На 29 ноября запланированы масс‑старты: у мужчин — на 15 км, у женщин — на 12,5 км. Организаторы отмечают, что трассы подготовлены с учётом погодных условий, а судейство ведётся в строгом соответствии с правилами Союза биатлонистов России.

Кубок Содружества — важное событие в календаре зимнего сезона. Он позволяет спортсменам набрать соревновательную практику и продемонстрировать готовность к крупным стартам. Болельщики и эксперты ждут ярких гонок и плотной борьбы на трассе в столице Югры.