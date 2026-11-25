Этап Кубка России 2026 года по шахматам среди мужчин — «ХXII Кубок губернатора ХМАО – Югры» по классическим шахматам в Ханты-Мансийске вступил в заключительную интригующую стадию. К началу седьмого тура участники подошли, имея квартет лидеров — Алексея Гоганова, Ярослава Ремизова, Александра Тряпишко и Кирилла Шубина, каждый из которых имел в активе по 4½ балла. Мало того, сразу восемь шахматистов, большинство из которых опытные гроссмейстеры, буквально наступают лидерам на пятки, отставая лишь на пол очка.

Результаты седьмого игрового дня не внесли ясности в расстановку в верхней части турнирной таблицы. Вничью сыграли Алексей Гоганов и Ярослав Ремизов, Александр Тряпишко и Кирилл Шубин, восьмерке преследователей также не удались решающие рывки. Исключением можно считать сегодняшнюю победу Николая Кабанова из Югры над Андреем Пономарёвым из Новосибирской области. Взяв некий реванш за поражение накануне, Кабанов занял свою турнирную строчку в когорте преследователей лидеров.

Партия между югорчанами Алексеем Придорожным и Ильёй Ильюшенком завершилась вничью.

«В первых шести турах рейтинговые шахматисты подтвердили свой высокий уровень, и в связи с плотностью результатов, трудно сказать, чьи позиции сейчас более предпочтительны, — рассказал ugra.aif.ru судья соревнований Вадим Козлов. — Большинство участников из верхней части таблицы в первые час-два расписали миролюбивые ничьи. Что тут сказать? У каждого своя тактика. Может они хотят приберечь силы к оставшимся двум последним турам — то есть, будем ждать результативных партий. В соревнованиях участвуют 20 шахматистов с международными званиями, не исключено, что в связи со сложившейся турнирной ситуацией многие стремятся попасть хотя бы в первую десятку, в денежные призы, потому и аккуратно играют. Возможно, что у некоторых задумки не только про десятку, но первую тройку. В ближайшие два дня всё станет ясно, но интрига будет сохраняться до самого конца кубковых соревнований».

По мнению экспертов, складывается впечатление, что после девятого заключительного тура судейской коллегии будет над чем поломать голову. Согласно регламенту турнира, места определяются по числу набранных очков. При равенстве сначала сравнивают усеченный коэффициент Бухгольца без одного худшего результата, затем общий коэффициент Бухгольца, число побед и результат личной встречи.

«Для меня Кубок губернатора ХМАО-Югры всегда интересен, смотрю, кто участвует и болею за своих, — рассказал ugra.aif.ru тренер по шахматам из города Радужного (ХМАО) Эдуард Козин. — Вижу, как играют наши гроссмейстеры, мне нравится, гости тоже не отстают. В этом году борьба на турнире идёт бескомпромиссная».

Также Эдуард Козин более 20 лет работает детским тренером и привозит своих учеников на соревнования в Ханты-Мансийск регулярно.

«Сейчас привёз двоих воспитанников на турнир по быстрым шахматам, который скоро начнется. Ребята талантливые, и им нужно набираться опыта. В этом смысле Кубок губернатора — это соревнования самого высокого уровня, которые проводятся в Югорской шахматной академии, являются хорошей школой», — пояснил Эдуард Козин. Также югорчанин поделился впечатлениями и о городе, пояснив, что за 20 лет он стал другим — большим и современным, но при этом сохранил «имидж спокойного северного городка».

Отметим, на сайтах Югорской шахматной академии и Федерации шахмат России размещены данные о каждом туре, турнирная таблица и другие сведения. Ежедневно ведется онлайн-трансляция партий — её начало в 15:00 по времени Ханты-Мансийска (+2 к Москве).