В Сургуте врачи скорой помощи и собранность тренера спасли 17-летнего юношу, у которого во время тренировки развился анафилактический шок после употребления фруктов.

По информации Депздрава Югры, вызов поступил на станцию скорой помощи в 21:07. У подростка появились тревожные симптомы — затруднённое дыхание, рвота, сильная слабость, онемение губ, а затем — кратковременная потеря сознания.

Пока реанимационная бригада мчалась к спортивному залу, диспетчеры оставались на связи с тренером и пошагово объясняли, как действовать. Тренер не растерялся и чётко следовал всем рекомендациям — это помогло выиграть драгоценное время до приезда медиков.

Через семь минут после вызова прибыла бригада и начала оказывать экстренную помощь. Юноша находился в критическом состоянии: давление снизилось до 60/40 мм рт. ст., пульс увеличился до 128 ударов в минуту. Наблюдались отёчность губ, а также нарастающие проблемы с дыханием. Врачи сразу же диагностировали анафилактический шок и немедленно ввели адреналин, начали медикаментозное лечение, обеспечили подачу кислорода и постоянный мониторинг жизненно важных показателей.

Подростка удалось стабилизировать. Его привезли в Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства спустя полчаса после поступления вызова. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.