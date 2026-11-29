В Ханты-Мансийске Инна Терещенко победила в масс‑старте на первом этапе Кубка Содружества по биатлону.
Как сообщает Советский спорт, спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 24,5 секунды. Она допустила два промаха на четырёх огневых рубежах.
Как ugra.aif.ru сообщал ранее, Анастасия Зырянова из Московской области стала победителем женского спринта Кубка Содружества. В двадцатку лучших биатлонисток по итогам женского спринта вошли две югорские спортсменки: Виктория Метеля и Екатерина Мошкова.