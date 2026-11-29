В Ханты-Мансийске Инна Терещенко победила в масс‑старте на первом этапе Кубка Содружества по биатлону.

Как сообщает Советский спорт, спортсменка преодолела дистанцию 12,5 км за 37 минут 24,5 секунды. Она допустила два промаха на четырёх огневых рубежах.

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Второй пришла к финишу Виктория Метеля. Она уступила победительнице 9,9 секунды и допустила два промаха. Третье место завоевала Анастасия Шевченко. Она проиграла Терещенко 15,0 секунд и один раз промахнулась на стрельбе. Добавим, следующий этап Кубка Содружества запланирован в Рязани 9 — 10 января 2027 года. На следующей неделе, с 3 по 6 декабря, в Ханты-Мансийске пройдёт стартовый этап Кубка России 2026/2027 по биатлону.

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, Анастасия Зырянова из Московской области стала победителем женского спринта Кубка Содружества. В двадцатку лучших биатлонисток по итогам женского спринта вошли две югорские спортсменки: Виктория Метеля и Екатерина Мошкова.