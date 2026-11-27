На трассе в Уватском округе произошло массовое ДТП с участием грузовиков.

По предварительным данным, 69‑летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим КамАЗом — машиной КДМ дорожной службы. В этот грузовик затем врезался ещё один автомобиль КДМ, следовавший позади.

В результате аварии погибли водители двух грузовиков, которые столкнулись первыми. Водитель второй машины дорожной службы и его пассажир получили травмы.

Сейчас движение на участке трассы организовано в реверсивном режиме. Сотрудники экстренных служб и ГИБДД работают на месте происшествия, выясняются все обстоятельства ДТП.