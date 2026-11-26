В Роспотребнадзоре Югры дали советы, как правильно выбрать шубу для северной зимы и уберечься от подделок и брака.
Специалисты советуют при покупке шубы обратить внимание прямо в магазине на продавца и чек. Выбирать надо только проверенные салоны, где на вывеске указаны название ИП или юрлица, адрес и режим работы, а в зале есть уголок потребителя. После покупки ценной вещи надо обязательно забрать кассовый или товарный чек — он пригодится, если возникнут споры.
«Если вдруг дома вы обнаружил брак, по закону вы вправе потребовать ремонт, замену, скидку или полный возврат денег. А если продавец утверждает, что вещь испортили вы, во время гарантийного срока он обязан провести экспертизу за свой счёт», — резюмировали в Роспотребнадзоре Югры.