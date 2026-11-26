В Роспотребнадзоре Югры дали советы, как правильно выбрать шубу для северной зимы и уберечься от подделок и брака.

Специалисты советуют при покупке шубы обратить внимание прямо в магазине на продавца и чек. Выбирать надо только проверенные салоны, где на вывеске указаны название ИП или юрлица, адрес и режим работы, а в зале есть уголок потребителя. После покупки ценной вещи надо обязательно забрать кассовый или товарный чек — он пригодится, если возникнут споры.

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Покупателю надо отсканировать маркировку. С марта 2026 года действуют обновлённые правила учёта меховых изделий — просто проверьте метку через приложение «Честный ЗНАК», чтобы убедиться в легальности вещи. Также важно изучить ярлык и сам мех. На бирке должны быть указаны вид меха, цвет, размер, артикул, дата выпуска, страна и фабрика. Проведите рукой против шерсти: хороший мех густой, блестящий, мягкий, волоски не ломаются и не остаются на ладони, а швы внутри ровные и почти не прощупываются.

«Если вдруг дома вы обнаружил брак, по закону вы вправе потребовать ремонт, замену, скидку или полный возврат денег. А если продавец утверждает, что вещь испортили вы, во время гарантийного срока он обязан провести экспертизу за свой счёт», — резюмировали в Роспотребнадзоре Югры.