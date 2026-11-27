Югра вошла в тройку лидеров России по расселению аварийного жилья, сообщили в Правительстве РФ.

В 2025 году в округе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» расселили 237,6 тыс. кв. м аварийного жилья. По этому показателю Югра заняла третье место.

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За тот же период по всей России из аварийных домов переехали около 180 тыс. человек. Площадь расселенного жилья составила около 3,16 млн кв. м. Эту тему обсудили во время правительственного часа в Государственной Думе. По словам вице-премьер Марата Хуснуллина, с начала 2025 года наибольшие объёмы расселения аварийного жилья были в Ямало-Ненецком автономном округе (313,6 тыс. кв. м), Московской области (307,5 тыс. кв. м) и Ханты-Мансийском автономном округе (237,6 тыс. кв. м), Пермском крае (175 тыс. кв. м), Сахалинской области (123,7 тыс. кв. м).

Как ugra.aif.ru сообщал ранее, в Югре расселили более 1 млн 200 тыс кв. метров жилья. Расселению подлежат жильцы всех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.