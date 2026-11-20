На 13‑м километре автодороги Нижневартовск — Радужный произошло дорожно‑транспортное происшествие с пострадавшими.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Камаз» (1991 года рождения) не снизил скорость заблаговременно и допустил касательное столкновение со встречными машинами — Daewoo Nexia и «Лада».

В результате аварии травмы получили водители обоих легковых автомобилей, а также пассажиры: мужчина 1986 года рождения из Daewoo Nexia и молодой человек 2004 года рождения из Лады.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП уточняются.

Госавтоинспекция Югры напоминает водителям: в условиях сезонной непогоды управлять транспортным средством сложнее. Чтобы избежать аварийных ситуаций, важно снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта и не совершать резких манёвров.