В Ханты-Мансийске вынесен приговор по делу об особо тяжком преступлении.

Суд признал 32-летнюю жительницу окружной столицы виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В марте 2026 года во время застолья с друзьями женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в конфликт с 58-летним мужчиной из-за пустяка. В ходе ссоры она нанесла ему множество ударов по голове и телу, что привело к его смерти на месте происшествия.

Ханты-Мансийский межрайонный следственный отдел собрал достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор. Женщине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, которое она должна будет отбывать в исправительной колонии общего режима.