Главный редактор регионального приложения «Аргументы и Факты – Югра» Оксана Шуман удостоена юбилейной медали «10 лет Управлению Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре». Награду вручили за взаимодействие и плодотворное сотрудничество с региональным Управлением Росгвардии.

Медаль журналисту передали помощник командующего Уральским ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ по взаимодействию со СМИ — начальник пресс-службы подполковник Павел Бакланов и начальник пресс-службы регионального Управления по ХМАО-Югре — подполковник полиции Наталья Васильченко.

Павел Бакланов, говоря о взаимодействии со СМИ, подчеркнул, что важно рассказывать не только о героях и буднях Росгвардии, но и о защитниках Отечества в целом — о Министерстве обороны, Вооружённых силах, Росгвардии и Министерстве внутренних дел.

«Все мы делаем одно дело. Главная цель наших усилий — обеспечить безопасность государства и граждан», — отметил он.

По словам Павла Бакланова, большое значение сейчас имеет патриотическое воспитание молодёжи. Работа СМИ во взаимодействии с пресс-службами территориальных органов Росгвардии показывает деятельность ведомства со всех ракурсов. Публикации на страницах печатных СМИ и в интернете — это составляющие воспитательной работы, чтобы подрастающее поколение видело примеры доблести, чести, верности долгу и присяге.

«Благодаря взаимодействию с Управлением Росгвардии Югры нами написано немало новостей, репортажей, очерков, интервью о рабочих буднях, настоящих мужественных поступках и подвигах. Мы всегда рады сотрудничеству, благодарим за оперативность, открытость, доверие, уникальный контент, внимание к деталям и возможность показать «человеческое» лицо ведомства. Спасибо вам за профессионализм и неизменную помощь в создании информационных материалов», — рассказала ugra.aif.ru главред регионального приложения.

Отметим, Оксана Шуман стала одним из авторов юбилейного издания о Росгвардии Югры «10 лет на страже правопорядка», которое создал авторский коллектив Издательского дома «Новости Югры». Книга объединила архивные документы, воспоминания ветеранов и истории героев, чья жизнь стала примером служения Отечеству. На её страницах — уникальные архивные фотографии, документы, факты о структурных преобразованиях и, конечно, судьбы людей. Особое внимание уделено сохранению памяти павших защитников Отечества и преемственности воинских традиций.