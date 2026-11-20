На дороге федерального значения Р‑404 «Тюмень — Тобольск — Ханты‑Мансийск» сотрудники Госавтоинспекции Югры проводят информационно‑пропагандистские мероприятия. Их цель — снизить аварийность и напомнить участникам движения о важности соблюдения правил.

Накануне инспекторы отдельного батальона ДПС совместно с сотрудниками Управления Госавтоинспекции организовали массовые проверки водителей. Специалисты не только контролировали соблюдение Правил дорожного движения, но и раздавали водителям и пассажирам информационные материалы о безопасности на дорогах.

Особое внимание в ходе рейда уделяли пресечению грубых нарушений, которые чаще всего становятся причиной тяжёлых ДТП. В зоне особого контроля — управление автомобилем в состоянии опьянения, езда без прав, выезд на встречную полосу, а также использование детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция Югры призывает всех участников дорожного движения ответственно относиться к соблюдению ПДД и проявлять взаимоуважение на трассах.