В Сургуте 1 декабря запустят на маршрутной линии автобусы перевозчика из Самары.
Как сообщает СургутИнформТВ, сейчас технику приводят к единому стилю. Оклейка транспорта уже несколько дней ведется на базе предприятия в черте города. На автобусах «МАЗ» и «Лотос» появятся полюбившиеся сургутянам образы «Черного лиса». Цветовая гамма будет в бело-лазурном стиле общественного транспорта Сургута.
В планах компании в ближайшие два года обслуживать в Сургуте 11 маршрутов, включая 45-й и 47-й. В город уже доставили около 120 автобусов среднего и большого классов.
В компании заверили, что транспорт готов к работе на 100 процентов.