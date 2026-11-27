В Сургуте 1 декабря запустят на маршрутной линии автобусы перевозчика из Самары.

Как сообщает СургутИнформТВ, сейчас технику приводят к единому стилю. Оклейка транспорта уже несколько дней ведется на базе предприятия в черте города. На автобусах «МАЗ» и «Лотос» появятся полюбившиеся сургутянам образы «Черного лиса». Цветовая гамма будет в бело-лазурном стиле общественного транспорта Сургута.

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«Это политика нашего предприятия, нашей организации. Мы хотим, чтобы пассажирам было приятно передвигаться на наших комфортных транспортных средствах и соблюсти какую-то традицию города, вписаться в нее, сделать ярче и красивее», — пояснила официальный представитель транспортного предприятия Самары Анна Замыцкая.

В планах компании в ближайшие два года обслуживать в Сургуте 11 маршрутов, включая 45-й и 47-й. В город уже доставили около 120 автобусов среднего и большого классов.

В компании заверили, что транспорт готов к работе на 100 процентов.