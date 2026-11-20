В рамках Транспортной недели в Москве состоялась встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. На ней представили результаты дорожного сезона и рассказали о текущем ходе строительных работ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Показатели состояния дорожной сети в регионе заметно превышают общероссийские. Так, в нормативном состоянии находятся 87 % региональных дорог Югры, 86,3 % дорог городских агломераций и 90,09 % опорной сети. Для сравнения: в среднем по стране нормативное состояние сохраняют 57 % региональных и свыше 74 % федеральных автомобильных дорог. Регион планомерно наращивает эти показатели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», удерживая опережающие темпы работ.

Особое внимание на встрече уделили масштабному ремонту трассы Р‑404 «Тюмень — Тобольск — Ханты‑Мансийск». В 2027 году планируется обновить покрытие на участках общей протяжённостью 38,7 км. Эти работы повысят надёжность ключевой транспортной артерии, а поездки по ней станут комфортнее и безопаснее.

«Отдельно затронули тему расселения аварийного жилья — это направление по-прежнему остается одним из наших приоритетов. По итогам 10 месяцев 2026 года из аварийного фонда переселено 1 890 семей, а общая площадь расселенного жилья составила 87 770 кв. м», — рассказал в своих социальных сетях подписчикам Руслан Кухарук.