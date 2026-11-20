На форуме «Транспорт России» в Москве ХМАО вручили награду «Золотой каток». Её принял губернатор региона Руслан Кухарук. Таким образом округ вновь получил признание за достижения в рамках дорожной части нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Вице‑премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что Югра полностью — на 100 % — выполнила план дорожных работ. Он также упомянул досрочный запуск моста «Звезда Оби» под Сургутом.

«Несмотря на сложные климатические условия, несмотря на короткий сезон, команда из года в год справляется с поставленной задачей. Спасибо вам и вашей команде», — сказал вице‑премьер, обращаясь к губернатору, пишет «Стройкомплекс Югры».

За текущий сезон в Югре удалось построить, реконструировать и отремонтировать почти 190 км дорог. Масштабные работы охватили все 22 муниципалитета округа, а также региональную дорожную сеть.

О принципах выбора участков для ремонта и строительства рассказал заместитель губернатора Югры Азат Ислаев в своих соцсетях: «Для жителей всегда важны не цифры и графики, а результат на конкретном маршруте — по дороге на работу, в школу, в соседний посёлок или город. Поэтому и дальше будем ориентироваться на запросы водителей и пешеходов, определяя, какие участки требуют ремонта в первую очередь, а где нужно проектировать и строить новые трассы».