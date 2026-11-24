Урайский городской суд установил факт принадлежности местного жителя к национальности ханты. Мужчина обратился с заявлением, чтобы реализовать права коренных малочисленных народов Севера, официально зафиксировать свою национальную принадлежность и сохранить связь с культурой предков.

Заявитель рассказал, что его бабушка по линии матери была ханты, а прапрадедушка — тоже представитель этого народа. Он с детства знаком с традициями, обычаями и религиозными представлениями народа ханты: отмечает праздник оленевода, с ранних лет знаком с традиционной кухней, а летом ездит к родным в деревню Кама Кондинского района.

Ранее органы ЗАГС отказали в установлении национальной принадлежности — в документах родителей заявителя указана национальность «русский». Также Федеральное агентство по делам национальностей не включило мужчину в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам.

Суд признал доказательства достаточными: документально подтверждена национальность бабушки заявителя, а совокупность фактов — включая родственные связи и стремление сохранять традиционный уклад, культуру и верования — позволила сделать вывод о принадлежности мужчины к народу ханты. Заявление было удовлетворено.

Решение суда вступило в законную силу, обжалования не последовало.